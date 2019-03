Ophelde­ring gevraagd over misstanden hondenfok­ker in Lettele

9:55 Had de gemeente Deventer eerder kunnen ingrijpen bij de situatie waarin maar liefst honderd honden onlangs in slechte omstandigheden werden aangetroffen bij een fokker in Lettele? En hoe zijn zulk soort situaties in de toekomst te voorkomen? Dat wil de politieke partij Deventer Sociaal weten. Die partij heeft naar aanleiding van de situatie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.