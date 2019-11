Bijna alle Deventer scholen houden woensdag nog steeds de deuren gesloten

De grote onderwijsbesturen in Deventer zien geen verandering in de stakingsbereidheid van hun mensen: het overgrote deel gaat dicht. Op de vraag of de school staakt, antwoorden 21 van de 29 bereikte schooldirecteuren vorige week al met een volmondig ja. Deze scholen zijn woensdag dicht. De nood in het onderwijs is hoog, benadrukt Bernadette Mulder van De Steenuil. ,,Ik heb vanaf 1 februari een fulltime vacature, maar maak me echt zorgen of ik tegen die tijd een lieve juf heb gevonden voor groep 1. Vorig jaar had ik ook een vacature en is het met moeite gelukt iemand te vinden.”