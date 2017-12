Bijna alle scholen in Deventer dicht

Evert wordt 90 en daarom gaat hij gewoon de weg op, sneeuw of geen sneeuw

11 december Evert Klein Ganseij (nog twee dagen 89) staat midden tussen de sneeuwbuien door de vlokken van zijn glimmende microkarretje te vegen. Dat scheelt weer, als hij dinsdag de weg op moet. Want sneeuw of geen sneeuw: Evert gaat naar huis. Want deze woensdag wordt hij negentig. En dat viert hij natuurlijk thuis in Apeldoorn.