Bijna geen woningen meer te koop in Holten; makelaar Bulsink ziet toch lichtpuntje aan de horizon

Slechts zes huizen heeft Bulsink Makelaars nog in zijn portefeuille. En twee stukjes grond. Meer niet. Zich zorgen maken dat hij helemaal zonder huizen komt te zitten, doet de ervaren makelaar echter niet. Nog niet, want hij heeft een aardige buffer opgebouwd. ,,En ik denk dat over een maand of drie de huizenmarkt hier kwa doorstroom wel weer aantrekt. Dat zegt mijn gevoel. Dan is de rust wat teruggekeerd en dalen de prijzen doordat we in Nederland zijn begonnen met vaccineren.’’