Bijna tot middernacht boodschappen doen in centrum Deventer: Spar straks tot 23.00u open

De winkel heeft een vergunning aangevraagd om als avondwinkel te mogen fungeren en mag in principe elke avond tot middernacht open. Volgens eigenaar Martijn ten Berge gaat de zaak vooralsnog alleen donderdag, vrijdag en zaterdag tot 23.00 open, voorheen was dat tot 22.00 . ,,Daar beginnen we mee. We willen open zijn op tijden dat de rest dicht is. We hebben ons assortiment er ook op aangepast.”

De winkel is de eerste in Deventer die tot 23.00 open is. Supermarkten zoals bijvoorbeeld de Jumbo of de Plus zijn tot hooguit 22.00u open. Ten Berge: ,,Het is uniek dat Deventer dit nog niet had. Bijvoorbeeld Arnhem, Enschede en Breda zijn al meer winkels tot 00.00 open.” Ook in Zutphen zijn er plannen om langer open te gaan.

Enquete Poll Tot 23.00 boodschappen doen? Eindelijk! Bijzonder dat dit nog niet kon in Deventer.

Wat een onzin. Boodschappen doen kan ook prima overdag.

Veiligheid

Volgens Ten Berge kreeg hij in Zwolle, waar hij ook langer open ging, veel reacties over de veiligheid van de werknemers. Ook in Deventer is volgens hem uitvoerig met de gemeente gesproken over dat aspect. ,,Dat we er bijvoorbeeld scholieren zouden neerzetten. Maar dat is zeker niet het geval. Het zijn oudere werknemers, we hebben weinig cash in de winkel en ze hebben veiligheidstraining gevolgd. Anders hebben we altijd nog 64 camera's”

Klanten

Klanten van de winkel reageren wisselend. Een enkeling geeft aan blij te zijn met een uurtje langer boodschappen doen, anderen noemen het uur extra overbodig. Zoals Maudy Alynne, al iets ouder. ,,Ik vind het totaal overbodig. In mijn tijd moest je zoveel dagen voor de kerst de boodschappen al in huis hebben en dat vonden we ook gewoon. Deventer leent zich hier niet voor. En die mensen moeten dan zo lang werken: waarom is dat nodig?”