(Bijna) vlekkeloze jaarwisseling in de omgeving van Deventer

De jaarwisseling is in de meeste gemeenten in de omgeving van Deventer vlekkeloos verlopen, op enkele (auto)branden na. Gemeenten zijn tevreden.

Volgens gemeentewoordvoerder Judith Buter is het al jaren tijdens de jaarwisseling rustig in Deventer. ,,We weten nog niet wat de schade van onze eigendommen in de openbare ruimte is, maar het lijkt erop dat alles rustig is verlopen. Daar zijn we tevreden over.’’

Wel gingen er twee auto’s in vlammen op. De eerste autobrand vond plaats aan de Joost van den Vondellaan en kort voor middernacht brandde een wagen af aan de Keizer Frederikstraat. De brandweer kwam in beide gevallen in actie, maar kon niet voorkomen dat de twee auto’s afbranden. Beide branden trokken veel bekijks.

In Voorst vonden enkele kleine incidenten plaats, zoals een persoon die onder invloed van drugs reed en een wielrenner die bij een botsing met een auto een gebroken heup opliep. ,,Maar de calamiteitenlijn van de gemeente Voorst heeft geen meldingen ontvangen afgelopen jaarwisseling. Het was een mooie jaarwisseling in onze gemeente’’, zegt woordvoerder Linda Simons.

Toename van klachten

In Raalte viel het burgemeester Martijn Dadema op dat het aantal klachten over het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en luid knalvuurwerk is toegenomen. ,,De jaarwisseling zelf was druk. Het was gezellig met veel mensen op straat in de dorpen, volle kroegen en mooie feesten in onder andere De Leeren Lampe in Raalte en de feesttent in Heino.’’

Volledig scherm Het vuurwerk tijdens de jaarwisseling boven Olst. © Gerard Vrakking

Goed begin van bijzonder jaar

Burgemeester Ton Strien van Olst-Wijhe is blij dat een bijzonder jaar goed van start is gegaan. ,,Een jaar waarin wij 75 jaar vrijheid vieren en waarvan ik van harte hoop dat het voor al onze inwoners mooie perspectieven in zich heeft.’’ Van de politie hoorde hij dat er geen noemenswaardige incidenten plaatsvonden. ,,De jaarwisseling in Olst-Wijhe is gelukkig vooral gezellig geweest. Een fijn begin van het nieuwe jaar 2020.’’

Ook de gemeente Lochem is het nieuwe decennium goed begonnen. ,,Met de kennis van nu lijkt de jaarwisseling in de gemeente Lochem rustig te zijn verlopen. Dat is een eerste beeld. Over eventuele schade kunnen we nu nog niets zeggen.’’ Een woordvoerder van Brummen schetst hetzelfde beeld: ,,Het is rustig verlopen.’’

Rustige nacht in ziekenhuizen

Personeel van het Deventer Ziekenhuis beleefde een rustige jaarwisseling. Op de spoedeisende hulp werden twee slachtoffers van vuurwerkletsel behandeld. Eén kampte met brandwonden, de ander met oogletsel, ze zijn beide weer naar huis. In het Gelre Ziekenhuis in Zutphen waren geen vuurwerkslachtoffers.