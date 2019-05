Bijna weer veilig de gracht over tussen het Pothoofd en de Raambuurt: Raambrug krijgt snel nieuwe toplaag

Harry Grimme woont pal naast het karakteristieke maar nog niet zo heel oude bruggetje over de binnengracht. Sinds dit najaar ziet hij vrijwel dagelijks mensen ‘bijna hun benen breken of struikelen’. ,,Het is mij een doorn in het oog.” De Deventenaar verbaast zich over de staat van het brugdek, vooral omdat eind oktober nog een nieuwe toplaag is aangebracht. ,,Ik denk dat die laag door de vorst is losgekomen van de brug.”