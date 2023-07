Bijzonder! Anouk groef mee op het Grote Kerkhof en liet dat vereeuwigen in een tattoo

Wethouder Bert Tijhof over communica­tie azc: ‘Ik moet fouten erkennen’

De woorden van omwonenden waren niet mals. Ook de raad is niet blij met de communicatie van de gemeente Rijssen-Holten rondom de komende azc-locatie in Holten. Want de communicatie, dat kan een stuk beter. Dat zegt ook wethouder Bert Tijhof: „daar zijn fouten in gemaakt, dat moet ik erkennen. Ik bied mijn excuses aan.”