Een Deventer kunstschilder met faam tot ver over de landsgrenzen en meester van het Italiaanse landschap. Zo betitelt directeur Garrelt Verhoeven van museumorganisatie Deventer Verhaal Bartholomeus Breenbergh (1598-1657). Deventer Verhaal heeft een prestigieus schilderij van Breenbergh kunnen aankopen, dat wordt toegevoegd aan de collectie van museum De Waag. Het gaat om 'Boslandschap met Latona en de Lycische boeren', uit 1630.

Het schilderij is aangekocht bij veilinghuis Sotheby's in New York. Verhoeven wil niet vertellen wat er voor is betaald, maar spreekt van een buitenkansje. ,,Door een gelukje kwam het beschikbaar.''

Breenbergh werd geboren in Deventer en vertrok op jonge leeftijd naar Rome. Later vestigde hij zich als succesvol kunstschilder in Amsterdam. De aanwinst komt voor een groot deel op conto van Deventenaar Paul Brinkmann. De kunstliefhebber en Breenbergh-kenner speelde met kunsthandelaar Jan Six een belangrijke rol bij de aankoop.

Ter ere daarvan stelt Brinkmann een Breenbergh-fonds in. Dat is bedoeld voor toekomstige toevoegingen aan de Deventer Breenbergh-collectie alsmede voor restauraties, onderzoek en publicaties rond Breenbergh. Met het fonds is er in 2020 een overzichtstentoonstelling in De Waag: 'Het Italië van Bartholemeus Breenbergh'. Brinkmann is een van de gastcuratoren.

Werken van Breenbergh zijn zeldzaam in Nederlandse musea. De Waag heeft nu twee gesigneerde schilderijen van hem. Het grootste deel van het Breenbergh-oeuvre bevindt zich in het Rijksmuseum en het Mauritshuis heeft werk. Internationaal is werk van Breenbergh te zien in het Louvre en Metropolitan in New York. Verhoeven: ,,We zijn blij dat we weer een topstuk van een Deventer kunstenaar kunnen toevoegen aan onze collectie.''