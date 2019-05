Bijzonder! Deze ingekleurde foto's tonen Deventer in oorlogstijd

video Maagd Daan (26) uit Deventer plotseling BN’er: ‘Het is totaal ontploft’

2 mei Gisteren zat hij aan tafel bij Pauw, vanavond zit hij bij Gert (van Samson) in België bij Gert Late Night. Na het interview met de Stentor over zijn docu ‘Knaap’ op 2Doc over de druk van zijn maagdelijkheid is Daan Wielens (26) uit Deventer in één klap de bekendste maagd van Nederland. Hij wil een taboe doorbreken. ,,Het is ontploft. Maar er wordt nu over gesproken: anderen weten ook dat ze niet de enige zijn.”