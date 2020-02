Bijzonder huisnummer voor nieuwe Porschegarage in Deventer: 911

Van afwasser tot restaurant­ei­ge­naar: droom van Bird, Beer en Malou komt uit in de Tobbe in Deventer

10:42 Waar de benen nog net niet in de IJssel bungelen, kan straks uitgebreid Aziatisch gegeten worden. In de Tobbe, de bekende kroeg van weleer in het iconische IJsselfront van Deventer, begint een drietal van nog geen dertig restaurant Bird. Alle drie van afwasser naar restauranteigenaar.