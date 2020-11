Bijzondere boodschap van Mark Rutte voor alle vrijwilligers van Deventer

Statenle­den in Oost-Nederland breken met Forum voor Democratie: ‘Wij willen niet geassoci­eerd worden met na­zi-ideeën’

26 november Bij Forum voor Democratie in Overijssel en Flevoland is het geloof in een goede afloop van de interne partijstrijd verloren. Statenleden uit die provincies zijn het zat. ,,Wij willen niets meer te maken hebben met het Forum, de jongerentak en Baudet.” De Gelderse Statenfractie blijft juist trouw aan de partij.