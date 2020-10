Bijzondere Eredivisie: Deventerse Angelica Dekker (12) schittert in het tenue van haar cluppie Go Ahead

Het is de ultieme droom voor vrijwel iedere jongen of meisje met een passie voor voetbal: spelen bij zijn of haar favoriete profclub. Sinds vorig jaar kan deze droom dankzij de Bijzondere Eredivisie ook uitkomen voor kinderen met een handicap. Go Ahead Eagles is dit seizoen nieuwkomer in de competitie en de 12-jarige Angelica Dekker behoort tot de selectie.

De nieuwe sterspeelster van de Deventer profclub werd ‘meegenomen’ door haar trainer bij RDC. ,,Daar speelde ik passend voetbal. Toen ik hoorde dat het doorging was ik zó blij. Ik ging gillen, springen, alles”, vertelt ze trots. Hoe groot fan ze is van Go Ahead, is goed te zien aan haar slaapkamer: een plank in haar kast is gewijd aan de club, er staat nog een surprise die verwijst naar de Eagles, boven haar bed pronken stickers van haar cluppie en als ze onder haar Go Ahead-dekbed ligt, slaapt ze véél beter.