Biljarten tussen de koeien in Bathmen: begonnen als een geintje, nu bloedserieus toernooi

Het begon als een geintje, maar het is bijna een bloedserieuze onderneming geworden: het Zuid Loolands, een biljarttoernooi in Bathmen tussen de koeien.

Al jaren biljart een groep Bathmense jongelui in een bijgebouw van een eeuwenoude boerderij in Zuidloo. Toen het een paar jaar geleden bloedheet was besloten de jongens het biljart buiten te zetten. Dat beviel uitermate goed en creatief als de leden van Zuidleo Dos zijn besloten ze van het biljarten tussen de koeien een heus ‘open air’ biljarttoernooi te maken.

Zuid Loolands

Ze noemen hun festijn ‘Zuid Loolands’. Luuk in ’t Hof, één van de deelnemende jongeren: ,,We stellen dit jaar alle acht biljarttafels op, in plaats van zes tafels. Omdat de inschrijving dit jaar storm liep. Op de dag dat de inschrijving open was zaten we ’s avonds helemaal vol met 220 inschrijvingen. We moesten nogal wat mensen teleurstellen.’’

Vrijwilligersprijs

Rond het wedstrijdprogramma wordt van 11 tot en met 14 juli met een afwisselend randprogramma georganiseerd. Zo komen Johnny and the Gangsters of Love met een grote Cadillac uit Amsterdam en spelen ze vanaf die Cadillac in Zuidloo. Medeorganisator Dion van Proosdij: ,,We willen er een echt feest voor heel Bathmen van maken, van jong tot oud. Vorig jaar kregen we voor ons initiatief van de provincie Overijssel bij de Vrijwilligersprijs een mooi geldbedrag. Met dat geld hebben we flyers laten maken die we bij honderden oudere Bathmenners door de bus hebben gegooid.’’