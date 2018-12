Binnenkijken bij 't Nieuwe Diekhuus in Terwolde: ‘Geen stijve tent’

videoSinds een kleine maand is 't Nieuwe Diekhuus in Terwolde open. Met de nieuwe look willen eigenaar Stef Fuhler en zijn echtgenote Irma toegankelijkheid uitstralen. Beiden zochten al een tijdje naar een horecazaak in Deventer, het liefst aan de IJssel. ,,Terug naar de roots van mijn echtgenote”, zegt Fuhler.

Toen hij via bekenden hoorde dat 't Diekhuus aan de Bandijk verkocht zou worden, wist Fuhler dan ook niet hoe snel hij er moest gaan kijken. ,,Ergens halverwege augustus zijn we het pand gaan bezichtigen. Met name de combinatie van privé (het grote appartement boven het restaurant) en zakelijk is wat ons aansprak.”

Wel zag de horeca-ondernemer direct dat een grondige renovatie noodzakelijk was. ,,Van gasten hoorden we wel eens dat het voorheen leek alsof je bij je grootouders aan het eten was, daar moesten we vanaf. Het moet geen stijve tent zijn. Dus ging de bezem door het oude Diekhuus. ,,Het terras is geheel vernieuwd.” En er werd opgeruimd om het uitzicht op de IJssel en de stad weer vrij te maken. Juist voor dat uitzicht komen de meeste gasten langs. ,,Het tafeltje in de rechterhoek wordt het meest gereserveerd, van daaruit kijk je over de IJssel.”

Binnen lijkt het in niets meer op het oude restaurant. De ronde tafels, zithoekjes met zachte kussens en muren in verschillende groentinten zijn nieuw. ,,We willen hiermee gezelligheid en toegankelijkheid uitstralen. Iedereen is hier welkom.”

Keukenbrigade

Hoewel zo'n 75 gasten tegelijk voor zowel lunch, diner en doorlopende borrel bij 't Nieuwe Diekhuus terecht kunnen, wil Fuhler vooral de volle aandacht richten op de lunch. ,,Er staat een volledig nieuwe keukenbrigade klaar onder leiding van chef-kok Gijs Koopman”, zegt Fuhler. ,,Vooral de gepocheerde eieren met hollandaisesaus en de steaktartaar zijn de paradepaardjes van de lunchkaart”, aldus Koopman.

Fuhler is al eigenaar van een pannenkoekenrestaurant en brasserie Het Nieuwe Jachthuis in Hoog Soeren. ,,Die laatste zaak is deels in handen van mijn zoon Jeffrey, het is de bedoeling dat we ook 't Nieuwe Diekhuus samen verder oppakken.” Nu is de zaak nog op maandag en dinsdag gesloten. Fuhler verwacht in het voorjaar zes dagen per weken open te gaan en in het hoogseizoen zeven dagen per week.