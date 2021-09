Binnenkijken in compleet vernieuwde podium De Hip: Na anderhalf jaar stilte klinkt er weer muziek

VIDEO Paul van der Steen: van kabelkrant­te­ke­naar tot dé portret­tist van literair Nederland

26 september Met zijn tekeningen zette hij de afgelopen decennia zijn handtekening op de literaire wereld: Paul van der Steen. Geboren in Deventer en na omzwervingen neergestreken in Borculo, waar hij de rust vindt die hij in Amsterdam en Haarlem zo ontbeerde.