Binnenkort kan iedereen bieden op synagoge in Deventer

De openbare verkoop van de synagoge aan de Golstraat in Deventer begint over enkele weken. Volgens Ton van Cooten van kerkmakelaar Reliplan komt het bidboek eind oktober of begin november beschikbaar. Vanaf dat moment kan iedereen tot aan de kerst een bod uitbrengen.

Uiteindelijk beslist de synagoge-eigenaar, de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), met welke partij zij in zee gaat. Dat is niet per se de hoogste bieder. Bij het gunnen, kan ook meespelen welke nieuwe invulling de kandidaat-koper voor ogen heeft. De CGK heeft Reliplan in de arm genomen voor de openbare verkoop. ,,Wij doen dit in nauwe samenwerking met Smalbraak Notarissen'', zegt Van Cooten.

Bedoeling is het geheel in vier kavels te verdelen: de synagoge, het uit twee delen bestaande bijgebouw en een onbebouwd perceel dat nu als parkeerplaats dient. Partijen kunnen straks op het totale complex een bod uitbrengen, maar ook opteren voor een of meer kavels.

Verbouwingskosten

Eerder dit jaar leek projectontwikkelaar Dirk-Jan Bax de nieuwe eigenaar te worden. Zijn bod werd geaccepteerd, maar uiteindelijk trok Bax zich terug nadat was gebleken dat hij tonnen meer dan gedacht kwijt zou zijn aan de verbouwingskosten.