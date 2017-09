Binnenstad Deventer blinde vlek qua digitale buurtpreventie

In de dorpen van de gemeente Deventer is digitale buurtpreventie al de normaalste zaak van de wereld. Zoals in het buurtschapje Loo bij Bathmen, dat meerdere van die groepen telt. En de vinexwijk Vijfhoek is de absolute koploper. De wijk met relatief veel jonge gezinnen telt liefst zeventien groepen. Zelfs de nog in aanbouw zijnde buurt Spijkvoorderhout in die wijk heeft al een preventiegroep, inclusief in de buurt geplaatste straatbordjes die inbrekers op afstand moeten houden.

Des te opvallender dat de binnenstad welgeteld één zo'n groep heeft: in het Noordenbergkwartier. Dat blijkt uit data van het landelijk platform Whatsapp Buurtpreventie, een stichting van particulieren. Ook in de schilwijken rond de binnenstad zijn ze nauwelijks. Een grote wijk als Voorstad telt er twee en de Rivierenwijk volgens hun cijfers zelfs geen.

Inkomen

Een verklaring voor de grote verschillen is mogelijk dat bewoners van de binnenstad en de omliggende wijken gemiddeld minder inkomen hebben dan de inwoners in de wijken om hen heen. Volgens onderzoek van socioloog Vasco Lub is inkomen namelijk een belangrijke voorspeller voor de frequentie van buurtpreventie.

Politie

Digitale buurtpreventie is inmiddels een belangrijk middel voor de politie. Uit cijfers van de Universiteit van Tilburg bleek dat inbrekers de buurten waar inwoners elkaar via Whatsapp waarschuwen massaal mijden. Scheidend Deventer politiechef Leontien de Bruijn gaf eerder in deze krant al aan dat de politie bij het oplossen van bijvoorbeeld woninginbraken en autokraken sterk afhankelijk is van burgers. Whatsapp-groepen vormen daarbij een belangrijk middel.

Wel actief in de binnenstad is de buurtapplicatie Nextdoor. Maar die app is vanwege het minder urgente karakter minder geschikt voor veiligheidsmeldingen.