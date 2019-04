Binnenstad Deventer korte tijd afgezet voor zoektocht naar mogelijk gewapende man

videoDe binnenstad van Deventer was vanmiddag korte tijd afgesloten vanwege een grote politieactie. In omgeving Stromarkt/Nieuwe Markt werd een groot gebied afgezet. Agenten liepen in kogelwerende vesten en publiek werd weggestuurd. De actie was gericht tegen een persoon die mogelijk een vuurwapen bij zich had. Die werd echter niet gevonden.