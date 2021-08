Bitter einde van vakantie: nog geen 24 uur terug van camping en er is niets meer over van caravan in Deventer

VIDEO Go Ahead Eag­les-valkenier Gerrit verlaat Harly voor ongenees­lij­ke zieke vrouw: ‘Ze zit al in blessure­tijd’

7 augustus Gerrit Zandvoort is klaar. Niet langer is de Rijssenaar het baasje van Go Ahead Eagles-mascotte Harly. De valkenier gaat voor zijn ongeneeslijk zieke vrouw zorgen. Na elf jaar komt er een eind aan een bijzonder avontuur in Deventer. ,,We doen nu leuke dingen, maar dan zonder de vogels.’’