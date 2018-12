Bittere pil voor wereldreiziger bij bezoek aan Deventer

video Binnenkij­ken bij 't Nieuwe Diekhuus in Terwolde: ‘Geen stijve tent’

6 december Sinds een kleine maand is 't Nieuwe Diekhuus in Terwolde open. Met de nieuwe look willen eigenaar Stef Fuhler en zijn echtgenote Irma toegankelijkheid uitstralen. Beiden zochten al een tijdje naar een horecazaak in Deventer, het liefst aan de IJssel. ,,Terug naar de roots van mijn echtgenote”, zegt Fuhler.