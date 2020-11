Black Friday? Black Week! Alles om piek in bezoek aan Deventer te voorkomen

Ook verzet tegen tijdelijke opvang van daklozen en verslaaf­den in Deventer: ‘Overlast in binnenstad kan niet meer’

15:01 Er is niet alleen verzet tegen de miljoenen kostende verbouwing van de dag- en nachtopvang voor daklozen en verslaafden. Bewoners en horeca blijken ook bezorgd over de tijdelijke opvang, die tijdens de verbouwing verderop komt in de straat. Zij vrezen verplaatsing van overlast en een broeierige cocktail met de horeca op de Brink, om de hoek. ,,Vang deze mensen net als in Zwolle op búíten het centrum.”