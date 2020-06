Black Lives Matter-betoging in Deventer rustig verlopen ondanks noodbevel

video Schuur­brand bij initiatief­ne­mer antiracis­me-demonstra­tie Deventer toch niet aangesto­ken? Politie: ‘Geen strafbare feiten’

13 juni Na uitgebreid onderzoek in Wilp concludeert de politie dat de brand die vannacht woedde bij de woning van Nana Scholten niet is aangestoken. Scholten is de initiatiefnemer achter de demonstratie tegen racisme en politiegeweld in Deventer, morgenmiddag.