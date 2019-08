Blauwalg in de IJssel bij de spoorbrug in Deventer

video Woede over schedel Duitse soldaat in flatje Deventer verzame­laar

14 augustus Dat hij wapentuig in zijn flatje in de binnenstad van Deventer verzamelde, konden buurtbewoners nog wel accepteren, al moest de Bursestraat in de binnenstad zondag wel ontruimd worden toen de explosieven ontdekt werden. Dat Max Roffel (18) in zijn collectie ook een schedel van een gesneuvelde Duitse soldaat had, stuitte op veel woede en onbegrip. ,,Ik heb veel haat over me heen gekregen.”