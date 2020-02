Blessure in de finale, Deventer Eefje Boons moet in wedstrijden op zoek naar het trainingsgevoel

Elio Talamini (93) maakt zich grote zorgen: ‘Binnenstad als gratis paskamer van internet’

23 februari Elio Talamini (93) maakt zich zorgen, maar niet over zijn gezondheid. ,,Ik ben onsterfelijk’’, zo zegt hij al jaren: kwestie van elke dag ijs eten. Bezorgd is hij wél over de leegstand in de Deventer binnenstad. ,,Het internet maakt alles kapot.’’