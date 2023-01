Blijdschap dat Idzes GA Eagles niet verlaat, verdriet dat Tekie dat wél doet

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor Go Ahead Eagles. De Deventer eredivisionist zal blij zijn dat Jay Idzes in elk geval het seizoen afmaakt in de Adelaarshorst. Maar bedroefdheid om het plotselinge vertrek van Tesfaldet Tekie is er ook.

Deadline Day, de laatste dag dat de winterse transfermarkt is geopend, was dinsdag bepaald niet rustig bij GA Eagles. Zo kwam de bevestiging dat de deze zomer pas gekomen Tesfaldet Tekie (25) al vertrekt. Het contract van de middenvelder is op verzoek van de Zweed ontbonden. Hij keert waarschijnlijk terug naar Zweden.

Paul Bosvelt, technisch manager GA Eagles: ,,Hij kon niet aarden. Zondag meldde hij dat, maandag zijn we gaan zitten en is er een besluit genomen. Hij is toe aan een nieuwe omgeving.”

Volledig scherm Jay Idzes lacht: hij blijft in elk geval tot de zomer bij Go Ahead Eagles. © Wout van Zoeren

Voor Tekie’s positie heeft GA Eagles de oplossing mogelijk al in huis. Jay Idzes speelde zaterdag in de tweede helft tegen PSV centraal op het middenveld en deed dat uitstekend. Belangrijk: de 22-jarige Brabander blijft voorlopig in Deventer.

Hij stond in de belangstelling van enkele clubs onder meer het Schotse Aberdeen. Maar geen van de partijen slaagde erin Idzes nu al te strikken. Gunstig voor GA Eagles, waarbij het ontslag van Aberdeen-manager Jim Goodwin van drie dagen geleden ongetwijfeld een handje heeft geholpen.

Naar - of all places - Finland

Justin Bakker verlaat het Deventer nest wél. Hij zet zijn carrière voort in - of all places - Finland. De 24-jarige verdediger gaat naar Kuopion Palloseura. Hij kwam in 2020 van Jong AZ naar Deventer, promoveerde in zijn eerste jaar met GA Eagles naar de eredivisie, maar speelde dit seizoen amper. Bakker gaat vanaf april (dan start de competitie) spelen op het hoogste Finse niveau.

Eerste divisie

Ook Martijn Berden gaat weg, maar hij blijft een stuk dichter bij huis. De aanvaller onderhandelt met een club uit de vaderlandse eerste divisie. Berden kwam in 2019 van Vitesse naar GA Eagles en speelde tot dusver 71 duels voor de club uit Deventer, waarin hij 7 keer scoorde en goed was voor 6 assists. Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan 79 minuten in de competitie en 69 in het bekertoernooi.

Volledig scherm Technisch manager Paul Bosvelt. © Pro Shots / Paul Meima

Daarbij blijft het waarschijnlijk op Deadline Day. ,,Ik verwacht een rustig avondje”, zei Bosvelt aan het eind van de middag.

Eerder kwam GA Eagles al met twee nieuwelingen tot overeenstemming. Van PSV wordt linksback Fredrik Oppegard tot het einde van het seizoen gehuurd. Hij moet het gat opvullen dat ontstond door de langdurige blessure van Bas Kuipers. En uit Spanje komt aanvaller Darío Serra, de club huurt hem tot het eind van het seizoen van Valencia. GA Eagles heeft ook een optie tot koop op de 20 jarige aanvaller, die vooral met het oog op de toekomst is gehaald.