Blijven Deventer bedrijven ook met doorzichtige ‘Berlijnse muur’ zichtbaar vanaf A1?

Een ideale bedrijfslocatie: pal langs de A1 in Deventer, opvallend in het zicht voor het langsrazende verkeer. Totdat Rijkswaterstaat betonnen geluidsschermen dreigt te plaatsen. Weg zichtbaarheid. Het schrikbeeld van een Berlijnse Muur voor de deur hebben Deventer bedrijven kunnen voorkomen, maar gerust is er iedereen er nog niet op. ,,Blijven we ook goed zichtbaar als de schermen begroeid raken of met graffiti worden besmeurd?‘’