Bloemenzeeën voor insecten in Salland en Achterhoek hebben alleen effect als ze worden verbonden

Deventer eer­wraak-zaak gaat in december verder

15:47 Werd een 26-jarige man uit Deventer in oktober 2017 op straat met twintig messteken gedood uit eerwraak? De rechtbank was die mening wel toegedaan en veroordeelde de 43-jarige Murat D. uit Deventer vorig jaar tot vijftien jaar voor moord. D. ging in hoger beroep en gisteren bleek bij het gerechtshof dat een onderzoek naar de vermeende eerwraak inmiddels is afgerond. Wat daar uit is gekomen zal bij de inhoudelijke behandeling duidelijk worden. Die is gepland voor 6 december.