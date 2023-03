Bloemisterij Ten Kate uit Deventer steelt de show op grote kunstbeurs: 'Vooral op het pronkstuk ben ik trots'

Anderhalve week opbouwen, 45 karren vol met bloemen en acht mensen die drie weken lang continu aan het werk zijn om alles mooi te houden. Het is allemaal nodig voor het bloemenspektakel dat Ten Kate flowers & decorations uit Deventer maakte voor TEFAF, de kunst- en antiekbeurs in Maastricht. Al 37 jaar lang mag Ten Kate de beurs van bloemstukken voorzien. “We maken enorme pronkstukken, maar verzorgen ook de planten en bloemstukken voor de standhouders”, legt toekomstig eigenaar Bastiaan uit.

TEFAF (The European Fine Art Fair) vindt jaarlijks plaats in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC) en twee keer per jaar in New York. Op de beurs bieden internationale kunsthandelaren hun mooiste en kostbaarste schilderijen, beelden en kunstvoorwerpen te koop aan.

Bouwen en mooi houden

Het is voor het eerst sinds de pandemie dat TEFAF weer als vanouds is. Dat betekent dat Bastiaan drie weken lang zijn thuis in Steenenkamer verruilt voor een hotel in Maastricht. Eerst opbouwen en als het evenement eenmaal start, zorgt hij er met acht mensen voor dat de bloemstukken mooi blijven.



“De bloemen moeten er op de laatste dag van de beurs net zo mooi uitzien als op de eerste dag. We doen twee keer per dag een onderhoudsronde, waarin we alles controleren en bloemen vervangen als het nodig is. De bloemenstukken in de gang worden na vier dagen helemaal vervangen”, vertelt Bastiaan.

Van concept tot bloemstuk

Samen met een ontwerpbureau uit Amsterdam maakt Bastiaan een plan voor het bloemenspektakel op de beurs. “We maken een proefopstelling, schaven bij en komen zo in overleg tot een uiteindelijk ontwerp. Het komt weleens voor dat ze iets bedenken, waarvan ik denk ‘dat kan echt niet’. Maar uiteindelijk komen we er altijd samen uit”, lacht de bloemist.



Dit jaar moeten de bloemstukken luchtigheid uitstralen. “Wolken bijvoorbeeld, en bollen die over een wand naar beneden komen vallen. We gebruiken veel gipskruid om dat luchtige gevoel te creëren”, vertelt hij.

Pronken bij de entree

Als je TEFAF bezoekt, krijg je meteen bij de entree al het grootste en meest indrukwekkende bloemstuk van de hele beurs te zien. Het pronkstuk is maar liefst tien meter hoog en bestaat uit duizenden witte en roze bloemen. “Hier zit het meeste werk in”, vertelt Bastiaan. “Dat we met een heel team deze klus kunnen klaren en zo’n eindresultaat neerzetten, dat maakt me trots.”

