Blok woningen ontruimd na uitslaande zolderbrand in Schalkhaar

Lebuinus­kerk Deventer opent gedenkplek voor iedereen die iemand is verloren aan corona of iets anders: ‘We willen baken van rust zijn’

16:38 Iedereen die iemand verloren is in de afgelopen periode, overleden aan de gevolgen van corona of door iets anders, kan zijn eigen persoonlijke gedenkplekje maken in de Lebuinuskerk. Dominee Saar Hogendijk zet daarvoor haar deuren wagenwijd open. ,,We willen een baken van rust en betekenis zijn. Voor iedereen.”