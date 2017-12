Blokker sluit vestiging in Deventer binnenstad

Daarmee is er straks geen Blokker meer in de Deventer binnenstad. Eerder werd de Blokker op de Boreel al omgezet naar een Big Bazar, een andere keten uit de Blokker Holding.

Onduidelijk is of Blokker de Deventer binnenstad definitief de rug toekeert, of nog op een andere plek in de Deventer binnenstad een nieuwe winkel opent. Woordvoerder Marko van Tol van Blokker wil niet ingaan op die vraag. ,,Het openen, verbouwen en sluiten van winkels is aan de orde van de dag binnen de retail. Daarover doen wij in het algemeen geen uitspraken.''