Blote benen van Deventer Dion leveren al bijna 1000 euro op voor het goede doel

De tienjarige Dion Gildemeester uit Deventer had gehoopt met zijn blote benen heel heel heel misschien 500 euro in te zamelen voor het goede doel, maar met nog een kleine twee weken te gaan tikt de teller al bijna de duizend aan.

Goed, vrijdagavond was de tussenstand voor de stichting Bo Minnée ongeveer 950, maar 1000 euro moet haalbaar zijn. Alle toeschouwers van de wedstrijd Go Ahead Eagles-Volendam weten nu namelijk ook van de actie van Dion. De leerling uit groep 8 van De Zonnewijzer in Diepenveen mocht vrijdagavond als vlaggendrager aantreden - uiteraard in korte broek - waarna zijn actie voor de stichting ook nog eens werd omgeroepen. Moeder Marga is nog trotser op haar zoon dan ze eerder al was. ,,We gaan zeker voor de 1000 euro!"

Dion heeft sinds april dit jaar geen lange broek meer gedragen. Toen dit najaar voor het eerst nachtvorst in zicht kwam, besloot hij zijn blote benen te verbinden aan het goede doel. Dat kon er maar één zijn: Stichting Bo Minnée. Toen de veertienjarige Bo uit Schalkhaar vijf jaar geleden aan de gevolgen van kanker overleed, maakte dat diepe indruk op de destijds pas vijfjarige Dion. Sindsdien heeft hij altijd willen helpen, maar wist hij niet goed hoe. Deze herfst kwam de jonge Deventenaar op het idee om in elk geval tot 1 november zijn korte broek aan te houden en zich daar voor te laten sponsoren. Met succes dus, want het bedrag dat hij ver voor zijn eigen deadline al heeft ingezameld, is veel hoger dan hij ooit had durven dromen.