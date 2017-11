Blue Guitars schittert op verzamelalbum

VideoFan van het eerste uur Jan Douwe Kroeske is zondag in het Burgerweeshuis te gast bij de presentatie van While Away The Time 1990-1994 , het verzamelalbum van Blue Guitars. De in 1994 opgeheven Deventer band geeft hier een eenmalige reünieshow.

Blue Guitars speelde op vrijdag 26 juni 1992 in een goedgevulde tent op het Roskilde Festival in Denemarken. Duizenden muziekfans hadden het optreden van de Deventer broers Bert en Dick Dijkman, Erik van Loo en Marty Frank verkozen boven de show van Pearl Jam op het hoofdpodium.

,,We speelden op de finaledag van het Europees kampioenschap voetbal tussen Denemarken en Duitsland (2-0. red.). Toen die finale werd gespeeld, waren wij in een busje onderweg naar België voor een optreden'', herinnert gitarist Bert Dijkman (55) zich. Voor hem en zijn toenmalige bandgenoten was het Roskilde-concert een van de absolute hoogtepunten.

Amerika

Volledig scherm Blue Guitars tijdens het optreden op Noorderslag in1993. © Blue Guitars Twee jaar later droomde het viertal, dat grossierde in melancholieke, sfeervolle en soms ook stevige gitaarpop - en lovende kritieken - van een internationale doorbraak. Bert Dijkman: ,,We wilden echt naar Engeland en Amerika.'' In januari 1994 had de band het vierde album Waterwings uitgebracht. De verwachtingen bij de makers waren hooggespannen, zeker ook omdat de band dat voorjaar mocht spelen op het South By Southwest festival (SXSW) in Austin.

,,Vanaf het begin gingen we er helemaal voor. Tot de vierde plaat hadden we veel opgetreden in het Nederlandse en Belgische clubcircuit, maar we wilden een stap verder. Naar iets vollere zalen. Vandaar dat de productie van Waterwings wat toegankelijker was. De plaat klonk niet zo gitzwart als de albums ervoor. Helaas hebben we de stap niet kunnen maken'', zegt zanger/gitarist Dick Dijkman (51). Kort na SXSW hield de band op te bestaan.

Een half jaar geleden kreeg Bert Dijkman een telefoontje van Dick van Dijk. De eigenaar van muziekwinkelketen Plato, waarvoor Dijkman werkt, en Nederlands grootste muziekwinkel Concerto. Hij wilde een verzamel-elpee uitbrengen, of Dijkman daar zin in had? ,,Ik heb meteen de app-groep Blue Guitars aangemaakt. De anderen reageerden enthousiast.''

Magie

Dick Dijkman: ,,Ik vond dat bij een heruitgave wel een presentatie hoort.'' De tegenwoordig in Nijmegen wonende beroepsmuzikant had twintig jaar lang niet meer in het Engels gezongen. Dit leidde tot een enigszins 'roestig' begin van de repeteersessies thuis bij Erik van Loo (contrabasspeler bij Blue Guitars en professioneel muzikant). ,,Je voelde wel snel weer waarom wij met elkaar muziek maakten. De magie die aan de band ten grondslag lag, kwam een beetje terug'', zegt Van Loo (53). ,,Je merkte ook dat we elkaar muzikaal snel weer aanvoelden'', vult Bert Dijkman aan

Programmamaker en presentator Jan Douwe Kroeske schaarde Shellfish, het tweede album van de band, bij de beste tien platen van 1992. Hij nodigde Blue Guitars uit voor zijn programma 2 Meter Sessies en op volume 3 van de gelijknamige cd-reeks staat het nummer Close down. Kroeske hoefde niet na te denken toen hem werd gevraagd de presentatie bij te wonen van het verzamelalbum While away the time 1990-1994 in het Burgerweeshuis. Marty Frank (51), de drummer, gaat dit niet redden. Hij woont al jaren in Rusland. Zijn plaats wordt zondag ingenomen door Pascal Schouten. Schouten is geboren in 1988, het jaar van de oprichting van Blue Guitars.

500 exemplaren

Het op blauw vinyl geperst While away the time 1990-1994 bevat veertien nummers van de vier albums van Blue Guitars. Op de bijgeleverde cd staan drie extra liedjes: een cover van What in the world van David Bowie en twee onder de naam 'Blauwe Gitaren' opgenomen Nederlandstalige nummers. De verzamelaar verschijnt in een gelimiteerde en genummerde oplage van 500 exemplaren. De presentatie begint zondag om 16.00 uur en is net als het optreden gratis toegankelijk.