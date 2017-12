Bob en Cathy voor het eerst naar Dickens: Dit hebben we niet in Amerika

Normaal wonen ze in Alabama. In het stadje Cedar Bluff, dat 1.500 zielen telt. Deze zaterdag en zondag gaan de Amerikaanse Cathy en Bob Pickerel 'all the way' in Deventer. In kostuums uit de tijd van Charles Dickens, de negentiende eeuw, dompelen ze zich onder in het Dickensfestijn zoals ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. ,,'Merry Christmas' zeggen we maar steeds'', lacht Cathy. ,,En de mensen begrijpen er natuurlijk niets van dat we geen Nederlands spreken. Dit is een 'once in a lifetime'-belevenis."

De twee hadden eigenlijk vorig jaar al naar Dickens in Deventer willen komen. Maar toen brak Cathy twee weken voordat ze zouden vliegen haar enkel. Ze reserveerden zonder omhaal meteen voor dit jaar een slaapplek middenin het Bergkwartier waar het Dickensfestijn zich afspeelt. Er was geen twijfel over mogelijk: het Amerikaanse stel moest en zou Dickens meemaken.

Gastpaar

Gastpaar Jan en Sjoukje Webbink van de bed & breakfast aan de Menstraat deed er een schepje bovenop. ,,Natuurlijk moesten ze dan meedoen. En daar was Emmy Strik, die de kostuums regelt, het gelukkig helemaal mee eens.'' Dus begeven de echtparen zich onvermoeibaar op straat. ,,Wij lopen tegen het publiek in. Een rondje kost ons een uur of twee. Het is vooral wennen dat iedereen een foto van je wil nemen'', zegt Cathy stralend.

De Amerikanen zijn twee van de honderden figuranten in het festijn. Hun 'collega's' zijn veelal Deventenaren, bewoners van het Bergkwartier zelfs.

Wildste fantasieën

Bob was eerder een half jaar te gast bij het echtpaar Webbink. Hij werkte voor Avantor, het chemiebedrijf dat een paar jaar geleden de deuren sloot in Deventer. Cathy kwam destijds een paar keer over. In de week voor Dickens ging Bob terug naar Alabama, inmiddels aangestoken door het Dickensvirus via het Deventer gastpaar. ,,Dus we hebben toen besloten een keer terug te komen. Dit hebben we niet in Amerika. Er zijn bij ons kerstparades. Met 'Santa's sleigh'. En muziek. Maar dit is niet te evenaren. De smalle straatjes, de mensen, de vriendelijkheid. Het werpt je terug in de tijd'', zegt Bob. ,,Dit kun je je in je wildste fantasieën niet voorstellen'', vult Cathy aan. ,,Dit moet je beleven!''

Op straat blijven ze knikken en glimlachen. De mensen een 'Merrrrry Christmas' toewensend. De Dickensiaanse heelmeester met de vieze drankjes komt op ze af met een tandentang. ,,U last van een rotte kies'', roept de kwakzalver, baldadig zwaaiend met de tang. ,,Merrrry Christmas'', roepen de Pickerels lieflijk glimlachend in koor.

Vandaag vliegen ze terug. Ze zijn echt maar een weekje in Deventer geweest. ,,We zijn met z'n veertienen thuis'', schiet Cathy nu al in de kerststress. ,,Ik moet koken. Ze blijven allemaal slapen. Maar dit wilden we eerst meemaken.''