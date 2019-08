Bob’s Kombucha wil vanuit Gorssel met zwammendrank Nederland veroveren

Volgens de overlevering dronken de krijgers van Dzjengis Khan al kombucha om ten strijde te trekken en het huidige Mongolië te vestigen. ,,Tweeduizend jaar geschiedenis in een flesje", noemt Bob van 't Klooster de frisdrank die hij verkoopt, niet zonder gevoel voor dramatiek. Waar de dubbelgefermenteerde thee jarenlang vooral populair was in de hipsterhoek en onder gezondheidsfreaks, wordt kombucha inmiddels ook in Nederland steeds meer gangbaar. Van 't Klooster: ,,Zeker de kombucha met een smaakje is al lang uit de hardcore antroposofische hoek.”