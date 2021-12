Boek brengt doodgeschoten botanicus uit Deventer weer tot leven: ‘Hij kon goed relativeren’

Politie maakt jacht op twee daders na opblazen raam Deventer woning: ‘Had erger kunnen aflopen’

De politie vermoedt dat twee nog onbekende personen verantwoordelijk zijn voor het opblazen van een venster van een woning aan de Haverstraat in Deventer. Dat gebeurde zaterdagavond, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De politie spreekt schande van de actie, die niet specifiek gericht was tegen de bewoonster van het huis. ,,Hoe haal je dit in je hoofd?”

28 november