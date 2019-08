Boekenmarkt baalt van nachtelijke incidenten

De organisatoren van de Deventer boekenmarkt zijn de incidenten in de nacht voor het evenement meer dan zat. Medewerkers moesten in alle vroegte aan de slag om aangerichte vernielingen te herstellen en zagen voor hun neus een hardhandige arrestatie. ,,Zo raak je je vrijwilligers kwijt. Die zitten niet op uitgaansgeweld te wachten.”

VVV-directeur Hein te Riele wil zo snel mogelijk met de burgemeester om tafel om te kijken wat er gedaan kan worden om uitgaanspubliek en boekenmarkt van elkaar gescheiden te houden. ,,Je kunt een van beide dingen niet verbieden, maar ik wil ook voorkomen dat de vrijwilligers met dronken stappers van de zaterdagavond te maken krijgen. De mensen die die arrestatie meemaakten, zijn flink geschrokken en van de kaart.”

De eerste standhouders van de boekenmarkt mogen hun kraampje al om 7 uur op de zondagochtend inrichten, de vrijwilligers die de kramen opbouwen zijn nog veel vroeger in touw. Die werden volgens Te Riele om 5.30 uur bij De Welle geconfronteerd met een vechtpartij waarbij veel politie op de been was. De argeloze vrijwilligers zagen vervolgens hoe een van de relschoppers hardhandig tegen de grond gewerkt en gearresteerd werd.

Andere herrieschoppers hadden volgens Te Riele vervolgens een serie kaartjes met standnummers van de kramen gerukt. die moesten de vrijwilligers vanmorgen in allerijl vervangen.

Vervelend

,,Het beging vervelend te worden”, zegt Te Riele. ,,Terwijl wij bezig zijn met de opbouw, hangen er bij de shoarmatent nog allerlei jongeren rond die zich irritant gedragen. Dat is niet prettig werken voor onze mensen.”

De laatste jaren waren er niet veel incidenten op de vroege zondagochtend, maar het is in de afgelopen 31 edities regelmatig voorgekomen dat uitgaanspubliek op De Welle de dranghekken voor de boekenmarkt tegen auto's gooiden of andere vernielingen aanrichtten. ,,We kunnen moeilijk De Welle helemaal afsluiten. De zaterdag voor de boekenmarkt is zo'n beetje de enige avond waarop je over straat op de Welle kunt lopen.”

Evalueren

Een oplossing heeft de scheidend organisator van de boekenmarkt niet voorhanden. ,,We gaan dit snel evalueren en dan moet de burgemeester er maar bij komen zitten. We moeten het hier over hebben, want onze mensen hoeven dit niet te ondergaan.”

Bij de opbouw en de organisatie zijn volgens Te Riele een kleine 60 mensen betrokken. De politie kon vandaag niet bevestigen dat de vechtpartij had plaatsgevonden en dat er iemand gearresteerd was.