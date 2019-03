Boekenweek-afsluiting met Eus en Matthijs in mum van tijd uitverkocht

Hondentrai­ner Martin Gaus: Het opvoeden van trau­ma-hon­den vereist heel veel gespeciali­seer­de kennis

15:00 In Lettele zijn honderd honden in beslag genomen door de Dierenbescherming. Volgens woordvoerder Niels Dorland begint het grote werk nu pas. ,,Het behandelen van al die honden is een klus van jawelste en logistiek gezien een enorme uitdaging.”