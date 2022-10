Boeldag in manege ’t Ruiterkamp Bathmen met veiling en oliebollen

Voormalige dakloze klaagt bij hoogste rechter over Deventer burgemees­ter; waarom mag hij geen hamer bij zich hebben?

Peter S. uit Deventer, die 142 keer in het politiesysteem voorkomt, ziet het niet zitten dat hij een boete riskeert van 2500 euro als hij een klauwhamer of handschoenen in zijn fietstas heeft. Maandag deed de voormalig dakloze bij de Raad van State zijn beklag over de burgemeester van Deventer. Die legde hem een dwangsom op tot maximaal 10.000 euro voor elke keer dat hij inbrekersgereedschap vervoert.

17 oktober