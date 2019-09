Boer Ronald (37) uit Terwolde deelnemer aan nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw

Boer Ronald (37) uit Terwolde is één van de deelnemende boeren aan het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw. Hij werd vanavond geïntroduceerd in de voorstelaflevering van het elfde seizoen van het televisieprogramma.

De Gelderse boer kwam in de voorstelaflevering als eerste aan de beurt. Hij heeft ongeveer 200 koeien en runt het melkveebedrijf samen met zijn tweelingbroer Harold. ,,Ik ben geen trekker-boer,’’ laat hij doorschemeren in de uitzending. Hij geeft aan te kunnen geniet van zijn dieren en daarnaast is hij ook nog eens op zoek naar de liefde van zijn leven.

Aan presentatrice Yvon Jaspers geeft hij te kennen dat hij geen eerdere relaties heeft gehad. Aan de keukentafel vertelt Ronald wat het televisieavontuur hem hoopt op te leveren. ,,Ik hoop dat ik gewoon een keer een leuke meid leer kennen.’’

Ronald is sportief. Hij schaatste in het verleden meermaals de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Verder ziet hij het wel voor zich om met zijn toekomstige geliefde in een camper door Canada rond te reizen.

Zwarte Cross

,,Mijn leukste herinnering met hem is denk ik De Zwarte Cross, daar gaan we ieder jaar heen met de vriendengroep. Hij is gewoon een gezellige factor binnen de groep. Typisch Ronald is dat hij heel eerlijk is. Hij is echt super eerlijk, zal altijd eerlijk zeggen wat hij denkt of wat hij vindt. Dat typeert hem echt,’’ laat vriendin Elsbeth op de site van het televisieprogramma over Ronald weten.

Of Ronald ook langer wordt gevolgd in het televisieprogramma is afhankelijk van aantal brieven dat hij de komende periode ontvangt. De vijf boeren die de meeste brieven krijgen worden ook later in het seizoen gevolgd. De 37-jarige boer uit Terwolde werd met negen andere boeren gekozen uit zo’n 400 aanmeldingen.

