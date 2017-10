Boeren blij met 'hun' minister van Landbouw, Carola Schouten

Gert Tessemaker, varkenshouder uit Barchem: ,,Ik ben er wel blij mee, en dan vooral dat het een minister is. Niets ten nadele van de personen, maar een staatssecretaris is in die zin toch een beetje een tweederangsfunctie. In Brussel heeft een minister bijvoorbeeld meer te vertellen. We hebben als sector te maken met Europese regels, zoals de bemestingsnormen. Maar onze landbouw is echt heel anders dan die in Zuid-Frankrijk of Spanje: veel intensiever, beter gecontroleerd en met hogere opbrengsten. Er is dus maatwerk nodig. Met een minister denken we dat onze belangen in Brussel beter worden behartigd, en dat onze stem meer wordt gehoord."



Tessemaker waakt tegelijkertijd voor al te hoge verwachtingen: ,,Die wil ik wel temperen, ja. Want een minister heeft zich ook gewoon aan de regels te houden. Maar Martijn van Dam begreep gewoon niet wat er speelde en dat communiceert lastig. Hij zei ook dat-ie er niet voor de boeren zat. Met bij Schouten verwacht ik meer begrip. Met haar begrip en affiniteit zijn we al twee stappen verder."