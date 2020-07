Boeren druipen zaterdagavond laat af na poging om bij Bathmen A1 op te draaien, politie paraat

Tegen middernacht hielden de agrariërs het voor gezien en gingen naar huis. Zij hadden zich rond 21 uur verzameld op de carpoolplaats in Bathmen, vlakbij de oprit. Het samenkomen volgde na een dag met opnieuw boerenprotesten in het land, onder meer in Zwolle en in Brabant (blokkade van de A2).

Colonne

De politie vermoedde dat de colonne met tractors de A1 wilde oprijden en wilde dat voorkomen. Met zeven politieauto's en flink wat agenten stond de politie bij de oprit, Ook stond een groot voertuig klaar dat bij wegwerkzaamheden en afzettingen op de snelweg wordt gebruikt, om indien nodig de oprit te blokkeren. Dat bleek allemaal niet nodig.

De sfeer terplekke was goed. De boeren maakten er op de carpoolplaats een klein feestje van, inclusief kampvuur, eten en drinken. Een kleine delegatie sprak met de politie. Wat de boeren precies van plan waren wilden ze tegenover de Stentor niet kwijt. ,,In ieder geval eens met z'n allen praten, daar hebben we deze dagen wel behoefte aan‘’, aldus één van hen, die ook met de politie sprak. ,,De carpoolplaats is een mooie plek, daar kun je met flink wat tractoren staan.‘’

Protesten

Op meerdere plekken in het land protesteerden zaterdag boeren tegen plannen van het kabinet. Bij het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel blokkeerden tientallen tractoren de entree. Een groep van 35 boeren uit Edam en omstreken reed door Amsterdam en ook in Groningen, Friesland en Drenthe werd actie gevoerd op de snelweg.

Of de boeren in Bathmen onderweg waren naar één van de protesten wilden ze niet zeggen. Het ging er in Bathmen ieder geval gemoedelijk aan toe. Vrijdag was het chaos, boeren blokkeerden toen de A1 bij Deventer, waardoor er een flink verkeersinfarct ontstond op de weg.

Distributiecentrum Albert Heijn

Zaterdag blokkeerden boeren met hun tractors het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Vrachtwagens konden het distributiecentrum enige tijd niet bereiken. De boeren trokken er eerder op de dag al op uit om te demonstreren bij de Lichtmis en het politiebureau in Zwolle. Tientallen trekkers reden daarna naar het distributiecentrum, waar zij een paar uur de boel blokkeerden.