‘Boerenpartij’ presenteert kandidatenlijst: veel agrariërs uit Oost-Nederland

Wanneer wordt de nu nog lege jachthaven van Deventer eindelijk gevuld met de bootjes?

12:07 Wat kun je nog doen in coronatijden om gewoon te recreëren, maar wel afstand te houden van andere mensen? Bootje varen is populair. Maar waar in het hele land mensen op hun bootje spelevaren, is de jachthaven van Deventer opvallend leeg: de boten liggen nog in de winteropslag. 23 mei kunnen de scheepjes eindelijk het water in: vijf weken later dan normaal.