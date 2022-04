Boete voor baasjes die hond laten loslopen? ‘In het uiterste geval betaal je dan honderd euro’

Tussen Deventer en Raalte kwamen er de afgelopen tijd twee reeën om het leven nadat ze de stuipen op het lijf werden gejaagd door loslopende honden. Boswachters in de regio hebben hun handen vol met baasjes die hun honden niet aanlijnen: ,,Als mensen niet willen luisteren, dan delen we soms boetes uit”, zegt Anouk Ballot, werkzaam in Vorden.