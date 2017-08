Boete voor doodsbedreiging bij stadion Eagles

Laatste dagen voor Roofkunst in Bergkerk en keramiek aan de Brink

7:00 Twee opvallende Deventer tentoonstellingen beleven zondag hun laatste dag. In de Bergkerk gaat het om Roofkunst, schilderijen die in de oorlog afhandig zijn gemaakt van hun vaak Joodse eigenaren. Aan de Brink staat keramiek van Pablo Rueda Lara, een Spaanse kunstenaar die zich later in Nederland vestigde.