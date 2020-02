Boete voor smartshop van ‘Peter Paddo’ geschrapt door geknoei van justitie

video Freddy is parkeerel­len­de voor zijn huis in Deventer helemaal zat (dus slaat hij zelf maar een paal in de straat)

12:49 Een telkens verwijderd en terugkerend paaltje in de Burgemeestersbuurt van Deventer als symbool van jaren parkeerellende in de volksbuurt. ,,Hier mag alles, dat is het probleem.”