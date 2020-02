Boetefestival bij grootscheepse controle in Deventer: stoppen voor groen, betalen maar!

Jong GA Eagles verpest avond van Maatman met verlies tegen Feyenoord

21:04 Jong Go Ahead Eagles heeft dinsdagavond ook in de zesde wedstrijd van de kampioenspoule de smaak van de overwinning niet kunnen proeven. De Deventer beloften bogen op sportpark De Muggert in Wesepe totaal onnodig het hoofd voor Jong Feyenoord (0-2).