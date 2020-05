Bokkingshang leeg, sekswerkers verdienen én krijgen nagenoeg niks

VIDEO Bijzondere spelersbus als kroon op jubileum Kon. UD

11:01 In de kelder van het amateurvoetbal bloeien niet zelden de mooiste initiatieven op. Zo ook in Deventer, waar Koninklijk UD op tweede pinksterdag het nieuwste kroonjuweel van de club lanceert. Waar het normaal de band is die Het Schootsveld bindt, is het dit keer een spelersbus.