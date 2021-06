Bom, vleermuizen, corona en andere ellende kregen wegwerk A1 niet klein: snelweg bij Deventer is nu al klaar!

Omgevingsmanager Tonny Arissen van Rijkswaterstaat staat bij Enter op de A1, waar de laatste 600 meter asfalt over een paar minuten gedraaid wordt. „Hé”, zegt hij, „beginnen ze nu vanaf die kant?” Soms loopt ’t inderdaad net even anders dan verwacht. In het klein, zoals nu. Of in het groot, want toen in 2013 werd besloten dat de A1 verbreed zou worden, was nog voorzien dat het karwei pas in 2028 klaar zou zijn.