Bomenstichting legt lot bomen Deventer binnenstad in handen van rechter: ‘Kort geding enige keus’

Architect baalt van commotie over bomenkap Stromarkt en Grote Kerkhof: ‘Schaam­groen’

Met de herinrichting van het Grote Kerkhof (en meteen daarna de Stromarkt) op punt van beginnen, is er in Deventer ophef over de kap van een aantal markante bomen op de pleinen. Die commotie gaat niet voorbij aan Jan van Minnebruggen, de Vlaamse architect achter de herinrichting. ,,Ik laat liever ook geen bomen rooien, maar in dit geval is het echt beter.”

14 oktober